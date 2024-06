Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 10. bis 16. Juni 2024

Wir starten in die Woche mit einem zunehmenden Mond im Löwen, der unser Selbstvertrauen stärkt und und Mut verleiht. Diesen Mut nutzen wir am Dienstag, Dank des Mond-Sonne-Sextils vor allem, um Konflikte zu klären und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Am Mittwoch lenkt ein Mond-Mars-Trigon unseren Fokus auf die Arbeit und wir machen große Fortschritte, bevor der Freitag uns durcheinander bringen will. Ist dieser Tag überstanden, wartet mit tollen Konstellationen am Samstag und Sonntag ein erholsames Wochenende auf uns.

