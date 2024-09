Die Glücksbotschaft für Dienstag: 3. September 2024

Kraftzahl: 12

Trommler lässt Harfensaiten klingen

Ebenso kann ein freundlicher Blick andere Menschen berühren.

Seelenwort: Alles hat mit allem zu tun, oft unsichtbar miteinander verknüpft. Die Quantenphysik weiß inzwischen von der „Verschränkung“ von Teilchen. Saiteninstrumente, die schwingen und klingen, wenn in ihrer Nähe getrommelt wird, sind ähnlich.

Chance: Nicht nur, was wir tun, sagen oder schreiben, sondern sogar, was wir denken, fühlen und wie wir in der geistigen und der körperlichen Haltung auftreten, beeinflusst unsere Umwelt.