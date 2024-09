Die Glücksbotschaft für Montag: 2. September 2024

Kraftzahl: 11

Schauspieler mit zwei Gesichtsmasken

Janus, der römische Gott von Anfang und Ende, mahnt uns.

Seelenwort: Seelenwort: Wo schauen wir hin? Nach hinten zur Vergangenheit und nach vorn in die Zukunft? Sind wir je ganz bei uns selbst hier, jetzt? Blicken wir nur in die Außenwelt, in Form und Raum, die sich in Zeit eh auflösen? Oder auch nach innen, in die Ewigkeit?

Chance: Alle Materie wird ihre Gestalt früher oder später verlieren. Nur das, was keinen Anfang und kein Ende hat, was nicht geboren ist und deshalb auch nicht sterben kann, ist von Bestand.