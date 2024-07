Die Glücksbotschaft für Dienstag: 30. Juli 2024

Kraftzahl: 10

Weltenwanderer sucht nach Begleitung

Es gibt Weise, in jeder Zeit, die uns als Seele begleiten können.

Seelenwort: Heute ist der internationale „Tag der Freundschaft“. Ausgerufen von der UNO am 27.4.2011. Was bedeutet Freundschaft für Dich? Sind Freunde in deinem Leben, bist Du einem anderen Menschen ein/e gute/r Freund/in?

Chance: Wenn Du Dich nach Freundschaft sehnst, nach wahrer, dauerhafter, dann versuche anderen Freundschaft zu erweisen, und suche nach einem/r Geistführer/in, der Dein/e Freund/in ist!

