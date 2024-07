Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 29. Juli bis 4. August 2024

Wir starten unseren Flug durch die neue Woche mit einigen emotionalen Turbolenzen, die am Montag den 29. Juli von einem Quadrat vom Mond zu Venus und der Mond-Uranus-Konjunktion ausgelöst werden. Doch schon am Dienstag ziehen dunkle Wolken vorbei und das Mond-Sonne-Sextil sorgt für Harmonie und Versöhnung.

Am Mittwoch und Donnerstag fordert der Mond uns dazu heraus, unsere Lebenssituation kritisch zu hinterfragen und, wenn es sein muss, einige Veränderungen anzustoßen! Das erste Kraftintervall für diesen Wandel bekommen wir am Freitag durch ein Mond-Saturn-Trigon. Diese starke Energie begleitet uns dann das ganze Wochenende, bis sie am Sonntag, den 4. August ihren Höhepunkt im Löwe-Neumond findet. Jetzt fassen wir neuen Mut und beenden die Woche voller Lebensfreude!

