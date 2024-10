Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 17. Oktober 2024

Kraftzahl: 27

Bunte Herbstblätter taumeln zu Boden

Erfahrungen sind wie bunte Farben, die wir ins uns bewahren.

Seelenwort: Was bleibt, wenn alle Blätter gefallen sind und der Winter einzieht? Es bleiben Erinnerungen an bunte Erlebnisse, an schöne gemeinsame Stunden … und es bleibt die innere Kraft der Seele, des ewigen Spirit, die nach einer Sammlung neu erwächst.

Chance: Bewahre Dir im stetigen Auf und Ab, im Lauf der Jahreszeiten mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften, die Freude da-ran, dass Du am Leben bist, dass Du atmest, dass Du bewusst bist.