Die Glücksbotschaften für die Woche vom 14. bis 20. Oktober 2024

Wie in jeder Woche wirken auch jetzt unterschiedliche Energien auf uns. Das kann häufig ein Wechselspiel sein, bei dem es uns schwer fällt, einen kühlen Kopf zu bewahren. So zum Beispiel zum Wochenbeginn, wenn Jupiter Glücksenergie bringt, während Mars Spannungen verursacht. Jetzt dürfen wir uns nur nicht provozieren lassen und einen Streit riskieren - denn ab Dienstag wird es romantisch! Venus und Uranus bescheren uns unerwartete Liebesgefühle und am Mittwoch vertiefen wir diese Leidenschaft und werden besonders emotional.

Ein Highlight in dieser Woche steht am Donnerstag an, wenn der Widder-Vollmond uns auf ereignisreiche Abenteuer entführt. Am Wochenende geht es vor allem darum, unsere Gedanken zu sortieren und auf unser Bauchgefühl zu hören. Eine Woche, die sich von anfänglichem Stress über romantische Glücksmomente bis hin zu Klarheit und Veränderungen entwickelt. Die Glücksbotschaften zeigen uns, wie wir durch Selbstreflexion und positive Affirmation den Fokus nicht verlieren und uns auch in trubeligen Zeiten erden können.