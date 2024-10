Die Glücksbotschaft für Freitag: 18. Oktober 2024

Kraftzahl: 28

Eichhörnchen sammelt letzte Nüsse

Sorgen wir sowohl irdisch wie spirituell für andere Zeiten vor.

Seelenwort: Klar, das klingt so altmodisch: sparen, vorsorgen, Reserven sammeln – aber gerade in einer Zeit des rasanten Konsumtaumels in materieller und spiritueller Hinsicht ist Besinnung auf bleibende Werte notwendig. Im Nu kann alles anders werden.

Chance: Welche Vorräte sind für den Haushalt sinnvoll? Welche geistigen Einsichten würden sich für eine ungewisse Zukunft lohnen?