Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 5. Dezember 2024

Kraftzahl: 8

Wunder der Welt locken Reisende an

Großes der Vergangenheit soll an unsere Größe erinnern.

Seelenwort: Errungenschaften wie die Pyramiden, die hängenden Gärten von Semiramis oder der Koloss von Rhodos sind staunenswert. Ihre oft unerkannte Botschaft ist, dass in allen Menschen unendliche Kraft darauf wartet, erkannt und genutzt zu werden.

Chance: In Dir wie in jedem Menschen ist ein ewiger Funke der unendlichen Schöpferkraft. Was kannst Du heute und in diesen Tagen damit manifestieren – gleich ob „klein“ oder „groß“?