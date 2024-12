Die Glücksbotschaften für die Woche vom 2. bis 8. Dezember 2024

Die Weihnachtszeit beginnt und das Universum hält intensive Emotionen für uns bereit! Venus und Uranus sorgen zu Wochenbeginn für prickelnde Momente! Am Mittwoch stellen uns Merkur und Jupiter lukrative Chancen in Aussicht.

Am Samstag wird es dann herausfordernd, denn durch ein Merkur-Saturn-Quadrat könnten Zweifel aufkommen. Doch Hilfe naht, wenn Venus am selben Tag in den Wassermann zieht! Tiefe Gefühle und Leidenschaft sind durch Wassermann-Venus und Wassermann-Pluto ab da intensiv spürbar! Das bedeutet allerdings auch, dass wir genau auf unsere innere Stimme hören müssen, um einen klaren Kopf zu behalten.

Positive Aspekte hält am Wochenende eine Sonne-Jupiter-Verbindung für uns bereit. Glücksbotschaften helfen Ihnen in dieser Woche dabei, den Fokus zu bewahren, indem sie optimistische Perspektiven bieten, Zweifel zerstreuen und den Blick auf positive Möglichkeiten lenken!

