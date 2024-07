Die Glücksbotschaft für Freitag: 26. Juli 2024

Kraftzahl: 6

Eine Seilbahn führt auf hohen Gipfel

Auf dem Weg, die Welt von oben anzuschauen. So klein …?

Seelenwort: Wenn man sich Dinge im Leben, Erfahrungen, Probleme usw. aus einer größere Entfernung ansieht, von oben oder im Rückblick mehrerer Jahre, dann gewinnen wir oft einen besseren Überblick darüber, was wirklich wichtig ist und was nicht.

Chance: Wenn Du kannst, nimm heute oder in diesen Tagen einen Ortswechsel vor, für ein paar Stunden. Auf dem Berg, am See, am Meer, im Park, im Wald: Wo findest Du neue Sicht des Lebens?

