Die Glücksbotschaft für Sonntag: 28. Juli 2024

Viele Handabdrücke als Statuszeichen

Wer möchte sich nicht irgendwie „verewigen“? Ob es nutzt?

Seelenwort: Es ist ja bekannt, dass sich sogenannte Prominente in Hollywood am „Walk of Fame“ bei Grauman’s Chinese Theater mit Handabdrücken „verewigen“. Staatenherrscher haben Paläste und monumentale Denkmäler gebaut. Was haben sie davon?

Chance: Auf einer geistigen Ebene spüren wir alle ab und an die Verbindung zu einer höheren, immerwährenden Kraft. Irdische Dinge ersetzen indes nicht das Erwachen der Seele, die ewig ist.

