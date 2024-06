Die Glücksbotschaft für Freitag: 5. Juni 2024

Kraftzahl: 12

Hochgeschwindigkeitszug fliegt vorbei

Leben geht rasch vorbei, schneller als wir meistens meinen.

Seelenwort: Die Zeit war schön, nur ans is bled, dass mit der Zeit die Zeit vergeht! (EAV-Song) Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen! (Goethe, Faust)

Chance: Welche Einstellung hast Du zu Zeit? Erlebst Du viele Augenblicke bewusst? Und bist Du Dir auch dessen bewusst, dass das wahre Selbst jenseits von Zeit ist? Versuche das zu erfahren.

