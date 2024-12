Die Glücksbotschaft für Montag: 16. Dezember 2024

Kraftzahl: 19

Holzbildhauer schnitzt Madonna

Seelische Inspiration, um Höchstes auf die Erde zu bringen.

Seelenwort: Peppi Rifesser, der Meisterschnitzer aus St. Ulrich im Grödnertal in Südtirol, hatte Madonnenstatuen geschaffen, die der Kunst von Michaelangelo und da Vinci in nichts nachstehen. Er vermochte innere Seelenschau in irdischen Stoff übertragen.

Chance: Gibt es eine Kunstform, ein Bild, eine Bronzestatue, eine Tonfigur, eine Stickerei oder eine Batik, die Dich seelisch inspirie-ren? Vielleicht magst Du heute eine solche verschenken.