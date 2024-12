Die Glücksbotschaften für die Woche vom 16. bis 22. Dezember 2024

Die zuletzt belastenden Probleme klären sich, da Merkur wieder direktläufig ist und vorweihnachtliche Freude zurückbringt. Am Montag beginnt ein entspannter Neustart, und am Dienstag bietet eine Pause Raum für Selbstfürsorge. Mittwoch fordert ein Sonne-Neptun-Quadrat dazu auf, Aufgaben diszipliniert anzugehen. Der Freitag bringt mit einem Venus-Jupiter-Trigon überraschende romantische Gefühle, während Samstag mit der Steinbock-Sonne die Weihnachtsvorbereitungen effizient gelingen. Die Woche vereint Harmonie, Liebe und produktive Energie in der Weihnachtszeit.