Die Glücksbotschaft für Montag: 19. August 2024

Kraftzahl: 27

Doppelter Regenbogen verheißt Glück

Schönheit belebt die Sinne. Lass Dich heute neu inspirieren.

Seelenwort: Schönheit ist ein Licht im Herzen, sagte Khalil Gibran. Schönheit kommt immer von Innen. Schönheit entsteht, wenn wir unser Leben bewusst und in Mitgefühl für alle Lebewesen führen. Schönheit in der Außenwelt gibt es nur, wenn sie in uns selbst ist.

Chance: Wie kannst Du Dein Leben schöner machen? Fange ruhig mit Äußerlichkeiten an wie mehr Farbe in der Kleidung, anderen Bildern. Du wirst wie von selbst zu mehr innerer Schönheit finden.