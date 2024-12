Die Glücksbotschaft für Montag: 23. Dezember 2024

Kraftzahl: 8

Der Tag ist kurz, die Nacht ist lang....und in der Dunkelheit ist‘s bang!

So leucht das Licht des Herrn!

Seelenwort: Manche Menschen werden in Advents- und Weihnachtstagen melancholisch, weil wir vielleicht allein sind, weil wir an den Körpertod denken, weil wir krank sind, weil wir sehr arm sind. Gerade dann hilft oft, dass wir uns an den Herrgott wenden.

Chance: Gleich, woran Du glaubst oder nicht glaubst: Gebete zur Schöpferkraft, zu Gott, zum Großen Geist oder zum Erzengel hel-fen fast immer, dass wir Angst abgeben und Mut neu gewinnen.