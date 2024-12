Die Glücksbotschaft für Dienstag: 24. Dezember 2024

Kraftzahl: 9

Heiligabend: Ewiges Licht für diese Erde

Ob gläubig oder nicht: Ein Abend der frohen Botschaft für alle!

Seelenwort: Öffnen wir unsere Ihre Herzenstüren, machen Sie die Tore des Selbst weit auf und lassen wir unser Licht leuchten. „This little light of mine, let it shine … let it shine.“ (Gospel Song) Die Lichtquelle ist das in jedem von uns, was göttlich und ewig ist!

Chance: Bereiten wir unseren Lieben heute einen friedvollen Tag und einen gesegneten Abend, soweit wir es nur irgend vermögen. Damit erfüllen wir Verheißung hier und jetzt mit unseren Mitteln.