Die Glücksbotschaft für Montag: 9. September 2024

Kraftzahl: 18

Im Wildpark leben Tiere unter Schutz

Was bedeutet Schutz für Dich? Wie fühlst Du Dich sicher?

Seelenwort: Im Normalfall muss keiner an Brennpunkte von Unsicherheit, Gefahren und Problemen gehen –in Rotlichtbezirke oder Clanstraßen, an steile Klippen oderunter mächtige Wasserfälle. Es ist in Ordnung, geschützte Lebensbereiche zu schaffen.

Chance: Wenn Du Dich besser fühlst ohne bestimmte Menschen und Situationen, ist es völlig legitim, dass Du Dich von ihnen fernhältst, soweit es praktisch möglich ist. Du dienst damit Dir selbst.

