Die Glücksbotschaft für Samstag: 30. November 2024

Kraftzahl: 14

Prunktreppe zum Schloss lädt ein

Nimm Gelegenheiten wahr, um Erstaunliches zu erleben.

Seelenwort: In der Außenwelt gibt es so viele alte und neue Weltwunder zu bestaunen, in der Natur wie die Niagarafälle, menschgemachte wie Schloss Versailles. Wenn wir doch nur auf Weise hören würden, dass im Inneren viel größere Wunder warten...

Chance: Probiere heute einmal, in der Meditation Deine Aufmerksamkeit im Kopf hinter den Augen zu sammeln und dort einfach still zu „sitzen.“ Du kannst dort völlig neue Erfahrungen machen.