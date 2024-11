Die Glücksbotschaften für die Woche vom 25. November bis 1. Dezember 2024

So langsam geht die Vorweihnachtszeit los. Früher in unserer Kindheit war sie geprägt von Magie, Zauber und Neugierde. Heute bringen die Dezembertage leider häufig auch Stress und Hektik. Glücksbotschaften helfen uns jetzt dabei, die innere Ruhe zurückzugewinnen.

Der rückläufige Merkur am Dienstag, der alles etwas schwerfälliger werden lässt, kommt gerade zur rechten Zeit. Er erinnert uns daran, dass es okay ist, auch mal langsamer zu machen und nicht immer zu funktionieren. Es muss nicht alles perfekt sein!

Am Mittwoch schenkt uns das Sonne-Trigon zu Mars die Kraft, Anspannung bewusst loszulassen. Der Freitag bringt durch Mond und Venus Wärme in unsere Beziehungen und erinnert uns daran, dass Liebe für immer unser Anker bleibt. Wenn am Sonntag die Woche dann mit einem Neumond im Schützen endet und gleichzeitig der Dezember beginnt, sind wir gewappnet für die Vorweihnachtszeit!

Lesen Sie im Folgenden jetzt die Glücksbotschaften für die einzelnen Tage der Woche.