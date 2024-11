Die Glücksbotschaft für Sonntag: 1. Dezember 2024

Kraftzahl: 4

Eine Trommel mit Glückslosen dreht sich

Lassen wir uns überraschen, was das Schicksal alles vorhat.

Seelenwort: „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“ Was haben wir wirklich in der eigenen Hand? Ja, wir können uns um Gesundheit und Natur kümmern, um regelmäßige Arbeit, den Lebensunterhalt zu sichern. Aber das Leben bleibt eine Wundertüte. Nimm es so an.

Chance: Dein Karma kannst Du wie wir alle nicht so einfach ändern (außer durch bewusste Spiritualität). Du kannst jedoch Deine Einstellung ändern, indem Du das Beste daraus machst.