Die Glücksbotschaft für Samstag: 5. Oktober 2024

Kraftzahl: 15

Kinder wetteifern mit Seifenblasen

Was ist Realität, was schöner Schein? Leben ist beides.

Seelenwort: Es macht nichts, dass nicht all unser Tun immer von höchstem Sinn erfüllt sein kann. Auch das Spiel, der Müßiggang ohne konkrete Zwecke gehört zum Rhythmus unseres Lebensflusses. Es ist wie Ebbe und Flut, ganz natürlich. Entspann Dich.

Chance: Mach heute wenigstens einmal etwas, was Dein Herz erfreut. Einmal irgendetwas, was Deinem inneren Kind Freude bereitet. Spiele mit Kindern, mit Haustieren, notfalls am Computer.

