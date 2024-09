Die Glücksbotschaft für Samstag: 7. September 2024

Kraftzahl: 16

Vulkan bricht aus, glühende Lava fließt

Menschen erleben sich als ohnmächtig bei Naturgewalten.

Seelenwort: Es gibt überpersönliche Umstände und Ereignisse, die unser Leben beeinflussen. Inflation, Krieg, Regierungsdiktatur, auch schwere Krankheit oder Tod in der Familie. Es ist wesentlich, Verbindung zu Gott zu pflegen, nur von dort kommt Hilfe in Not.

Chance: Wenn Du merkst, dass es in irgendeinem Lebensbereich, bei einem bestimmten Thema, nicht weitergeht, dass Du wie blockiert bist, dann bitte um eine Wendung, die von außen kommt.