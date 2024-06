Auf diese 3 Sternzeichen warten im Juli 2024 positive Überraschungen!

Der Sommer steht vor der Tür und der Kosmos versorgt uns mit Lebensfreude und jeder Menge Vitalität. Seit dem 22. Juni befinden wir uns außerdem in der Krebs-Saison. Das beflügelt uns vor allem in Liebesangelegenheiten und lässt Herzen höherschlagen.

In den Juli 2024 starten wir mit einer Extraportion magischer Liebesenergie, die durch das Venus-Mars-Sextil am 29. Juni gestärkt wird. Am 2. Juli wechselt außerdem Merkur in den feurigen Löwen. Das wirkt sich positiv auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und die Kommunikation miteinander aus.

Drei Sternzeichen profitieren im Sommermonat Juli besonders von den astrologischen Ereignissen. Erfahren Sie hier, wer die glücklichen drei Sternzeichen sind und worauf sie sich im Juli 2024 freuen können.

Ihr Sternzeichen ist nicht dabei? Das Monatshoroskop für Juli 2024 verrät, womit Sie in diesem Monat rechnen können.