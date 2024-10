Die Glücksbotschaften für die Woche vom 28. Oktober bis 3. November 2024

Die Novembertage müssen nicht zwangsläufig trist sein – sie können auch magisch und tief berührend werden. Der Skorpion-Neumond und die Konstellationen dieser Woche bieten uns die Chance, alte Ängste zu heilen und belastende Energien loszulassen.

Auch wenn am Montag durch das Venus-Quadrat zu Saturn Spannungen und Missverständnisse entstehen, helfen Neptun und Mars dabei, die Situation zu entspannen und Probleme kleiner erscheinen zu lassen. Am Donnerstag warnt uns Merkur vor leichtsinnigen Geldausgaben, während der Neumond im Skorpion am Freitag eine tiefgehende Versöhnung mit uns selbst und unseren Ahnen ermöglicht. Die Glücksbotschaften geben uns nun Hoffnung und Trost, zeigen uns die positiven Seiten selbst in herausfordernden Momenten und begleiten uns so gestärkt durch die Woche.