Die Glücksbotschaften für die Woche vom 4. bis 10. November 2024

Viele hoffen in schwierigen Zeiten auf Wunder, doch diese brauchen unser aktives Mitwirken! In dieser Woche ist es der Mars im Zeichen Löwe, der uns dazu auffordert unser wahres Potenzial zu entfalten und selbstbewusst aufzutreten. Am Samstag stellt ein Venus-Neptun-Quadrat unsere Liebesbeziehung auf die Probe, indem es uns auffordert, über die eigenen Bedürfnisse nachzudenken. Glücksbotschaften wie die, die Sie hier lesen, helfen uns, den Mut zu finden, Grenzen zu setzen und selbstbewusst durch die Woche zu gehen. So können wir erleben, dass durch diese positive Einstellung und unser eigenes Zutun kleine Wunder möglich werden.