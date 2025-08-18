Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Fisch?
Ihre Glücksfarbe: Sie können Ihr Selbstwertgefühl mit Silber steigern. Eine schöne Kette oder ein Armband reichen.
Ihre Glückszahlen: 14, 30, 31, 32, 33 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die eine fröhliche Ausstrahlung haben.
