präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 18. bis 24. August 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Wassermann?

12 / 13
Abbildung vom Sternzeichen Wassermann vor einem grünen Hintergrund mit vierblättrigem Klee
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Ihre Glücksfarbe: Manchmal ist Abstand sehr hilfreich. Tragen Sie Weinrot oder Schwarz, um Distanz zu wahren.

Ihre Glückszahlen: 12, 18, 20, 27, 29 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie beruhigen, wenn Sie nervös sind.

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Weiter
Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Seite
Glücksbringer
Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Spirale mit Sternzeichen-Symbolen - Foto: lidiia / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 18.08.25 auf positive Entwicklungen freuen

Entdecken Sie hier, welche Sternzeichen in der Woche ab dem 18.08.25 am meisten von den Kräften der Sterne profitieren!

Mondsichel steht über einem See am Nachthimmel - Foto: Soft Light / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 18. bis 24. August 2025!

Bild von einem Horoskopkreis in Lila umgeben von Sternen - Foto: Thanumporn Thongkongkaew/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!

Dieses Wochenende verspricht Erholung und kleine Wunder. Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen.

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Für diese 4 Sternzeichen wird er zum seelischen Neubeginn!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Eine leuchtende Sternschnuppe am Nachthimmel - Foto: Paulista / AdobeStock
Thema der Woche
Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel

Im großen Sternschnuppen-Horoskop erfahren Sie, wie die Nacht vom 12. auf den 13. August Ihr Leben verändern kann!