Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Manchmal ist Abstand sehr hilfreich. Tragen Sie Weinrot oder Schwarz, um Distanz zu wahren.
Ihre Glückszahlen: 12, 18, 20, 27, 29 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie beruhigen, wenn Sie nervös sind.
