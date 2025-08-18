Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Gelb verbindet Sie mit Ihrem Herzen und macht Sie sehr sinnlich, sensibel und gefühlvoll.
Ihre Glückszahlen: 3, 25, 29, 31, 35 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen ehrliche Komplimente machen.
