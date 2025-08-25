Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Blau in allen Varianten macht Sie wacher, sachlicher und aufmerksamer.
Ihre Glückszahlen: 3, 18, 33, 34, 36 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Sie brauchen fröhliche Menschen um sich.
