Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 25. bis 31. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie Kraft und Energie brauchen, sollten Sie Orange oder Rot tragen. Es stärkt Sie.

Ihre Glückszahlen: 9, 15, 21, 29, 32 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Lustige Menschen mit viel Humor und Esprit.