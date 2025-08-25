Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie Kraft und Energie brauchen, sollten Sie Orange oder Rot tragen. Es stärkt Sie.
Ihre Glückszahlen: 9, 15, 21, 29, 32 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Lustige Menschen mit viel Humor und Esprit.
