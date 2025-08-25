Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 25. bis 31. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Schwarz macht Sie stärker und stabiler, wenn Sie sich zwischendurch unsicher fühlen.

Ihre Glückszahlen: 5, 19, 23, 29, 31 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die ihre Ziele hartnäckig verfolgen.