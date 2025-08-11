Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Silber verstärkt Ihre positiven Seiten, wie Sensibilität, Liebenswürdigkeit und Treue.
Ihre Glückszahlen: 5, 20, 29, 31, 32 und 33. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ihre Familie ist jetzt das allergrößte Glück für Sie.
