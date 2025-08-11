Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 11. bis 17. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Türkis kitzelt Ihren Charme jetzt noch mehr raus und macht Sie quasi unwiderstehlich.

Ihre Glückszahlen: 15, 25, 29, 31, 33 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Ehrliche Menschen, die sich selbst treu bleiben.