Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Türkis kitzelt Ihren Charme jetzt noch mehr raus und macht Sie quasi unwiderstehlich.
Ihre Glückszahlen: 15, 25, 29, 31, 33 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ehrliche Menschen, die sich selbst treu bleiben.
Video: Glutamat