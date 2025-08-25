Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 25. bis 31. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Rot gibt Ihnen mehr Selbstbewusstsein und hilft Ihnen dabei, noch erfolgreicher zu sein.

Ihre Glückszahlen: 14, 19, 21, 29, 32 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die wissen, was sie wollen, und stark sind.