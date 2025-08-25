Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Rot gibt Ihnen mehr Selbstbewusstsein und hilft Ihnen dabei, noch erfolgreicher zu sein.
Ihre Glückszahlen: 14, 19, 21, 29, 32 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die wissen, was sie wollen, und stark sind.
