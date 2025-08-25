Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Zwilling?
Ihre Glücksfarbe: Sie können Ihre Freundlichkeit mit zartem Blau oder Türkis noch unterstreichen.
Ihre Glückszahlen: 2, 23, 26, 30, 39 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die große Ziele und Träume haben.
