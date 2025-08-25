Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie innerlich auf Abstand gehen wollen, kann Ihnen Anthrazit gut dabei helfen.
Ihre Glückszahlen: 4, 12, 18, 34, 41 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die ihre Zukunft ruhig und sachlich planen.
