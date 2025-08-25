Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 25. bis 31. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 25. bis 31. August 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Gelb weckt die Lebensfreude und lässt Sie gleich viel frischer und lebendiger wirken.
Ihre Glückszahlen: 4, 33, 34, 36, 39 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, mit denen Sie die Stille genießen können.
