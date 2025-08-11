Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Altrosa gibt Ihnen mehr Gelassenheit und Ruhe.
Ihre Glückszahlen: 6, 19, 35, 40, 44 und 47. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die in guten wie in schlechten Zeiten für Sie da sind. Das sind wahre Freund*innen.
