Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Grün hilft Ihnen dabei, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte zu sagen. Privat und beruflich.
Ihre Glückszahlen: 9, 16, 21,3 3, 39 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die ohne Hintergedanken nett sind.
Video: Glutamat