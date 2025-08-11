Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Grün hilft Ihnen dabei, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte zu sagen. Privat und beruflich.

Ihre Glückszahlen: 9, 16, 21,3 3, 39 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die ohne Hintergedanken nett sind.