Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie Ihre Unabhängigkeit demonstrieren wollen, sollten Sie strahlendes Weiß tragen.
Ihre Glückszahlen: 12, 18, 30, 31, 39 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Sie zum rechten Zeitpunkt bremsen.
