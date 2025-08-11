Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie fröhliche Sommerfarben, damit können Sie jetzt überhaupt nichts verkehrt machen.
Ihre Glückszahlen: 9, 19, 24, 27, 28 und 29. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die wissen, was Fairness bedeutet.
