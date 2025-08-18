Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie zartes Beige tragen, wirken Sie gleich etwas ruhiger und sind viel gelassener.
Ihre Glückszahlen: 8, 19, 22, 29, 31 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die respektieren, was Sie geleistet haben.
