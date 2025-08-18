Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie zartes Beige tragen, wirken Sie gleich etwas ruhiger und sind viel gelassener.

Ihre Glückszahlen: 8, 19, 22, 29, 31 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die respektieren, was Sie geleistet haben.