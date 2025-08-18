Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Anthrazit schafft Distanz, wenn nötig. Zu einem Date sollten Sie Rot tragen.

Ihre Glückszahlen: 4, 8, 12, 22, 34 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Geistreiche Menschen mit ganz viel Humor.