Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Anthrazit schafft Distanz, wenn nötig. Zu einem Date sollten Sie Rot tragen.
Ihre Glückszahlen: 4, 8, 12, 22, 34 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Geistreiche Menschen mit ganz viel Humor.
