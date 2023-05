Die große Liebesprognose ab 13. Mai 2023: Sternzeichen Skorpion

Gerne entwickeln Sie Maßstäbe dafür, wie eine gute Beziehung zu sein hat. Und gerne setzen Sie diese Maßstäbe nicht nur an sich selbst an, sondern auch an Ihr Gegenüber. Sie können zugegebenermaßen sehr radikal sein, was das angeht: Entweder du bist so, wie ich es will – oder du kannst gehen. Das ist vielleicht überspitzt ausgedrückt, aber im Kern trifft es zu. Jetzt haben Sie die Chance, Ihre manchmal zu klare Sicht auf Ihre Partnerschaft zu überdenken. Es kann gut sein, dass Sie auch von Ihrem Partner etwas lernen können – wenn Sie ihm mehr Raum geben, sich zu entfalten. Genau jetzt kann aus Ihrer Beziehung eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe werden – wenn Sie das wollen.

Der Rat der Sterne: Kommen Sie von Ihrem hohen Ross herunter und öffnen Sie Ihr Herz für den anderen.

