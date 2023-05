Die große Liebesprognose ab 13. Mai 2023: Sternzeichen Fische

Fische wissen oft nicht genau, was sie wollen. Und wenn sie es wissen, ist die gute Gelegenheit oft genug schon verflossen. Auch in Liebesdingen. Dabei stehen die Sterne zurzeit für Sie so gut wie nie, gerade wenn Sie noch Single sind. Wie gut, dass Saturn Ihnen jetzt die Kraft der Klarheit bringt. Zu Ihrer Feinfühligkeit gesellt sich nun der Blick für das Wesentliche. Das verspricht Ihnen, genau zur rechten Zeit an der richtigen Stelle zu sein, wenn es darum geht, dass zwei Herzen einander finden. Nur müssen Sie Ihren Instinkten vertrauen und bereit sein, im passenden Augenblick den Mund aufzumachen. Trauen Sie sich! Auf diese Weise setzen Sie genau jetzt etwas in Gang, das Ihr Leben verändern kann.

Der Rat der Sterne: Träumen Sie nicht Ihre Liebe, sondern leben Sie sie!

Artikelbild und Social Media: Collage mit orensila/iStock und Astrowoche.de