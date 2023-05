Die große Liebesprognose ab 13. Mai 2023: Sternzeichen Schütze

Ist Ihnen schon aufgefallen, lieber Schütze, dass Sie sich ungern entscheiden, wenn es um Herzensfragen geht? Nicht selten führt Sie das in Situationen, in denen Sie mehr als ein Eisen im Feuer haben. Für Sie ist das kein Problem, aber wie geht es den anderen damit? Bislang hielten Sie das für eine lästige Detailfrage. Jetzt aber werden Sie mit der Nase darauf gestoßen! Bedenken Sie: Saturn bringt Klarheit – und verlangt von Ihnen eine Entscheidung. Die beste Zeit also, um in Herzensangelegenheiten Ordnung zu schaffen – und mit dem Tanz auf mehreren Hochzeiten aufzuhören. Am Ende wird es auch Sie erleichtern. Denn nun brauchen Sie weder sich noch anderen weiter etwas vormachen.

Der Rat der Sterne: Setzen Sie auf die Wahrheit als die beste Basis für Ihre Beziehungen!

