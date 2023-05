Die Kraft Ihrer Aura: Steinbock

Die Kraft Ihrer Aura: 100 Prozent Stärke. Sie sind ein Steinbock, Ihre Ausstrahlung ist magisch. Mit dem Pluto im eigenen Sternzeichen hat Ihre Aura überirdische Energie. Ihre starke Persönlichkeit dominiert in der Familie, unter Freunden, im Beruf. Man fühlt sich von Ihnen beschützt, geliebt und beachtet. Sie strahlen Stabilität aus, in der man gerne Halt sucht. Ihre Beharrlichkeit, Treue und Beständigkeit überzeugen und ziehen die Menschen an. Man überträgt Ihnen gerne wichtige Aufgaben.