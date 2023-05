Die Neptun-Botschaft für die Zwillinge

Als Zwillinge-Typ saugen Sie jede Information aus Ihrer Umgebung auf – wie ein Schwamm. Doch der inneren Stimme lauschen Sie nur selten. Sie verschwindet oft in der Vielzahl an Eindrücken, die Sie in sich aufnehmen. Dadurch versäumen Sie manchmal wichtige Impulse, die eigentlich wichtig wären, um die richtige Entscheidung zu treffen. Stattdessen laufen Sie zur Zeit Gefahr, viel Energie zu verschwenden, weil Sie auf das falsche Pferd setzen! Es wird daher Zeit, dass Sie sich Raum für Ihr Bauchgefühl schaffen. Ihre Neptun-Botschaft: Gehen Sie in sich. Lassen Sie locker. Lassen Sie los von der Vorstellung, immer alles wissen und überall dabei sein zu müssen. Sie versäumen gerade nichts!

Artikelbild und Social Media: Collage mit MarioGuti/iStock und Astrowoche.de